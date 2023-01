Voorleesontbijt in het teken van Nee! zei Konijn

Bibliothekenorganisatie Huis73 trapt woensdag 25 januari de Nationale Voorleesdagen af met het voorleesontbijt. In de bieb aan de Burgakker staat het prentenboek Nee! zei Konijn van Marjoke Henrichs centraal.

Tijdens de activiteit in de bibliotheek wordt voorgelezen uit het kinderboek én genieten de jonge bezoekers van een lekker ontbijtje. Alle peuters vanaf twee jaar zijn welkom vanaf 09.00 uur, de activiteit start een kwartier later en duurt een uur. Tickets kosten 2,50 euro, ook voor volwassen begeleiders. Deze zijn te bestellen via de agenda op www.huis73.nl.

De vijftien wekelijkse voorleesmomenten die ook op andere locaties van Huis73 worden gehouden (Vught, Rosmalen, Den Bosch en Sint-Michielsgestel) staan ook in het teken van de Voorleesdagen.

Iedereen tot 18 jaar wordt gratis lid van de bibliotheek. Kinderen tot 6 jaar die tijdens de Nationale Voorleesdagen lid worden, ontvangen een vingerpoppetje van het Prentenboek van het Jaar - Maximiliaan Modderman - cadeau. Kijk voor meer informatie op huis73.nl/lid-worden.