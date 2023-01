RKSV Boxtel boekt drie belangrijke punten

ma 16 jan, 16:01

RKSV Boxtel versloeg zaterdagavond op het eigen kunstgras WEC uit Wijbosch met 2-0. De wedstrijd was niet op zondag vanwege geplande toernooien.

Op het kunstgras komt RKSV Boxtel regelmatig goed uit de verf. Dat was ook dit keer zo. Desondanks openden de gasten het felst. Na vijf minuten moest Daan Breuer al in actie komen om een treffer van de tegenstander te voorkomen. Het offensief duurde een kwartiertje en dat doorstond de thuisploeg eenvoudig.

Daarna nam de Munselploeg het heft in handen tegen de nummer vier van de competitie. Het overwicht vertaalde zich al snel in de openingsgoal. Nadat de bal een paar keer voor het doel werd gebracht, werkte Owen Kemps de leren knikker uiteindelijk binnen.

In de rust konden de spelers even opdrogen. Na de pauze zag het publiek eenzelfde spelbeeld als voor de thee. RKSV Boxtel joeg met fraai combinatievoetbal op de 2-0, WEC hanteerde de lange bal. Zonder resultaat, want de lange halen waren steeds een prooi voor de Boxtelse verdedigers Kemps en Mitchell Vogels. Zij waren heer en meester in de lucht.

FENOMENALE TRAP

De thuisploeg had de complete reservebank nodig, veelal vanwege lichte blessures. Ook ‘nieuwelingen’ stichtten het nodige gevaar. Met nog een kwartier op de klok viel het bevrijdende tweede doelpunt. Jesse van Homelen, die verder vrij onzichtbaar was, scoorde met een fenomenale trap. Vanaf de flank, op zo’n 25 meter van de goal, zag hij keeper Jasper van Oss iets voor zijn doel staan. Van Homelen legde het leer met veel gevoel vlak onder de lat in de verre kruising. Zijn elftal gaf de overwinning vervolgens niet meer uit handen. Een welkome zege voor de Boxtelaren.

De eerstvolgende competitiewedstrijd van RKSV Boxtel is zondag 29 januari, uit bij Woenselse Boys. De aftrap is daar om 14.30 uur.