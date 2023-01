Wandel terug in de tijd met MuBo

ma 16 jan, 14:45

De rondleidingen die Museum Boxtel (MuBo) organiseert over de geschiedenis van Boxtel, zijn afgelopen weekeinde hervat. De eerstvolgende vindt komende zondag 22 januari plaats en start om 14.00 uur.

MuBo houdt de rondleidingen in haar expositieruimte aan de Baroniestraat aan de hand van de canon van Boxtel. Die vertelt de geschiedenis van de plaats vanaf de prehistorie tot nu aan de hand van vijftig onderwerpen, verdeeld onder negen thema’s: Boxtel aan de Dommel, religie, gebouwen, markante Boxtelaren, oorlog & vrede, nijverheid & industrie, beeldende kunst, onderwijs & zorg en verenigingsleven.

De historische tours vinden ieder weekend op afwisselende dagen plaats. Na zondag 22 januari is de eerst volgende op zaterdag 28 januari, daarna weer op zondag 5 februari, enzovoort. De laatste van het seizoen is zondag 25 juni.

De start is om 14.00 uur, per groep is plek voor maximaal twaalf deelnemers. Meelopen met de anderhalf uur durende tour kost vijf euro per persoon of twee euro met museumkaart. Aanmelden is verplicht en kan via info@muboboxtel.nl of telefonisch: 06-16 04 18 98.