Vrije Tribune: Verplaatsing brievenbus

De nieuwe brievenbus op het Breukelsplein is moeilijk bereikbaar voor mensen met een rollator of scootmobiel.

Ook in Boxtel mogen sommige activiteiten het daglicht niet verdragen. Zoals een paar jaar geleden het onaangekondigd verdwijnen van het ‘leugenbankje’ bij de Zwaanse Brug, in de vroege ochtenduren destijds. En nu weer. Er heeft jarenlang een brievenbus gestaan op de hoek Stationstraat-Molenstraat en er werd veel gebruik van gemaakt; de brievenbus was vaak zichtbaar propvol met post.

Vrij recent is deze bus (onaangekondigd overigens) verdwenen; vermoedelijk weer in de vroege ochtenduren. Daar in de plaats van is er wel een enorme brievenbus geplaatst ver achterin op het Breukelsplein. Met mogelijkheden om zowel brieven als pakketjes te posten, prima.