Two of Us speelt John Lennon in kunstcafé Coupé

Jos vervoort en Adrie van Osch vormen het duo Two of Us.

In oktober 2020 vertolkten Adrie van Osch en Jos Vervoort al nummers die de oprichter van The Beatles schreef. Er klonken liedjes uit de periode tot en met 1967. Twee maanden later zou het vervolg te beluisteren zijn, ware het niet dat corona roet in het eten gooide. Nu komt het er dus alsnog van. Two of Us speelt zo’n dertig songs, zowel van The Beatles als van Lennons solo-albums. Het optreden begint om 20.15 uur; een uur eerder gaat Coupé open.

Kaartjes kosten 12,50 euro per stuk en zijn te bestellen via e-mail: a3vanosch@gmail.com met vermelding van het aantal personen en de datum.