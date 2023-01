‘Bouw bij Keulsebaan en niet in Boxtel-West’

In een open brief pleiten de twee raadsleden van PvdA-GroenLinks voor een geïntegreerde aanpak van de opgaven die Boxtel wachten als het gaat om woningbouw en verkeer. Daartoe ziet de fractie mogelijkheden in de omgeving van rotonde De Goor waar het kunstwerk De Passer staat.

Ten opzichte van bouwplannen in de zogeheten ‘noordwesthoek’ vinden Mirjam Bemelmans en Miek Nooijen het gebied rond de Passer veel logischer. In hun brief sommen ze de voordelen op. Er is op die plek al een goede verbinding met de rijksweg A2 als uitvalsweg naar Den Bosch en Eindhoven en er zijn plannen voor een fietssnelroute naar beide steden. De grote supermarkten, diverse scholen, het NS-station en het centrum van Boxtel zijn ook beter bereikbaar vanaf die plek da..