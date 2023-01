Boxtelse scouts naar Zuid-Korea voor avontuur van hun leven

za 14 jan, 12:27

Scouting Boxtel is in augustus vertegenwoordigd op de wereldjamboree in Zuid-Korea. Drie leden, Arwen, Baukje en Louis, vertrekken naar Azië voor het avontuur van hun leven.

Het grootste internationale scoutingkamp ter wereld brengt meer dan 50.000 scouts uit meer dan 150 verschillende landen samen. Vanuit Nederland reizen circa 1.250 jeugdleden en zevenhonderd vrijwilligers naar Zuid-Korea.

Alle deelnemers zijn ingedeeld in 35 troepen. Elke troep heeft een eigen naam en logo en bestaat uit 36 jonge scouts en vier begeleidende stafleden. De leden van Scouting Boxtel zitten in troep Pijlstaartvlinder.

In aanloop naar hun avontuur maken Arwen, Baukje en Louis verschillende voorbereidingsweekenden mee. Ze maken kennis met andere deelnemers en leren over het samenleven met andere culturen. Ze krijgen uiteraard ook de nodige informatie over Zuid-Koreaanse gewoonten en gebruiken.