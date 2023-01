Marianne Hol: ‘Prins Hendrik was mijn overgrootvader’

Marianne Hol kijkt in een spiegel die nog van haar oma Wilhelmina is geweest.

Marianne komt van oorsprong uit Haarlem, maar woont al meer dan dertig jaar in Boxtel. ,,In mijn familie van mijn vaders kant gaat al lang het verhaal dat mijn oma een dochter van prins Hendrik was. Mijn tante, de zus van mijn vader, werkte voor de Domeinen en ontdekte dat via die rijksinstantie voor de opvoeding van mijn oma betaald werd.”

Wilhelmina Henriette Hille zag het levenslicht op 8 oktober 1901 in Amsterdam, aldus Marianne. ,,Haar moeder Aaltje Hille werkte als kokkin in het Paleis op de Dam. Daar moet prins Hendrik, die nog maar pas in Nederland was, haar ontmoet hebben.” Aaltje, die verloofd was, raakte in ieder geval zwanger. ,,Niet van haar verloofde”, weet Marianne. ,,Hij verbrak de verloving. Aaltje sprong van ellende in d..