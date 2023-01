‘We hadden ‘t ei al 30 jaar in archief liggen’

Opmerkelijk is dat het ei al dertig jaar ‘in de kast ligt’ van het Oertijdmuseum. ,,Het komt uit China en werd al aangeschaft toen we nog in het oude museum aan de Sint-Lambertusweg zaten. Onze curator Maarten de Rijke is in oktober hier aangesteld, nu al heeft hij dit resultaat behaald”, jubelt Fraaije.

De nieuw aangestelde medewerker komt deze dagen landelijk in het nieuws. Zowat alle omroepen rukten gisteren uit met camerateams. Dat komt omdat de vermeende embryo van het Oertijdmuseum werd gescand in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Volgens de museumdirecteur is het 70 miljoen jaar oud en van een hadrosaurus, een planteneter die zo’n zeven tot negen meter lang was. ,,We hebben in totaal drie eieren waar resten in zijn aangetroffen. Maar i..