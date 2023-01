Artist impression van het gebouw met boven- en benedenwoningen. De ontwikkelaars zijn in overleg met woonstichting Joost over het overnemen van deze sociale huurwoningen.

Plan Kerkweide-Oost vanaf volgende week ter inzage

59 minuten geleden

Nieuwbouwplan Kerkweide-Oost in Liempde ligt vanaf volgende week ter inzage. Het gaat dan om het ontwerpbestemmingsplan. Het project omvat twee vrije kavels, achttien levensloopbestendige twee-onder-een-kapwoningen en acht sociale huurwoningen. 25 januari is er van 16.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in D’n Liempdsen Herd over het nieuwbouwplan.

Het Boxtelse college van B en W ging dinsdag akkoord met het ontwerpbestemmingsplan. Ontwikkelaars David Swinkels van LL Vastgoed en Jeroen Peeters van Lijn Ontwikkeling hopen dit voorjaar met de verkoop te kunnen starten. Ze verwachten dat de levensloopbestendige woningen 475.000 à 500.000 euro gaan kosten. Swinkels: ,,Maar gezien de huidige markt kunnen we nog niet exact zeggen wat de prijzen uiteindelijk zullen zijn.”

Over de sociale huurwoningen zijn Swinkels en Peeters in overleg met woonstichting Joost. De corporatie is in beeld om die te kopen en te gaan verhuren.

De ontwikkelaars verwachten dat de woningen doorstroom op gang brengen in Liempde en dat het plan voorziet in een behoefte. Wethouder Désiré van Laarhoven onderstreept die gedachte.

