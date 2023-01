Tankstation Brederodeweg wordt Tinq

Even de dorst van de heilige koe lessen gaat momenteel niet aan de Brederodeweg. Gisteren is een aannemer gestart met de ombouw van het Esso-tankstation tot een onbemande Tinq-pomp. Eerst wordt een bodemsanering uitgevoerd. Wanneer het vernieuwde benzinestation opengaat, durft een woordvoerder van Tinq Nederland niet te zeggen. De verzamelcontainer voor plastic afval is tijdelijk verwijderd, meldt de gemeente Boxtel. Wanneer de bak terugkeert, is nog onduidelijk. Foto: Bas van den Biggelaar.