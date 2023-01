Joris Linssen (linksvoor) houdt van Mexicaanse muziek. Dat laat hij zien in zijn band. Dit keer hebben ze Nederlandse muzikale pareltjes in een Caramba-jas gestoken.

Hits in Caramba-stijl klinken in Podium Boxtel

wo 11 jan, 12:35

Joris Linssen is bij veel mensen bekend als presentator van onder meer Hello, Goodbye en Joris’ Kerstboom. Maar hij is ook muzikant met een voorliefde voor Mexicaanse klanken. Zo toert hij al vele jaren door Nederland met zijn band Caramba. Morgen, vrijdag 13 januari om 20.15 uur, staat hij samen met zijn vier muzikale vrienden in Podium Boxtel.

Het is de zevende voorstelling die Linssen en consorten hebben gemaakt. Dit keer getiteld: ‘Dichterbij’. In dit theaterconcert worden Nederlandstalige pareltjes van streekartiesten onder handen genomen. De tekst in het dialect wordt omgezet naar het Nederlands en in een ‘Caramba-jasje’ gestoken.

Daarnaast komt ook eigen repertoire voor, net zoals enkele klassiekers uit het bijna 25-jarig bestaan van de band.

Kaarten voor deze voorstelling kosten 21 euro en zijn verkrijgbaar via cadeauwinkel Hebbes op de Markt of via de website www.podiumboxtel.nl.