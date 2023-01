‘Belangstelling voor concerten SKB groeit’

wo 11 jan, 06:28

De toon is gezet voor het komend seizoen. Althans, dat hoopt Stichting Kerkconcerten Boxtel (SKB). Het nieuwjaarsconcert van organist Tommy van Doorn trok zaterdag de nodige belangstellenden naar de Sint-Petrusbasiliek.

Op ‘zijn’ Smitsorgel vertolkte Van Doorn onder andere een jazzy wals. Een verrassend stuk, dat het instrument bijna als een Hammondorgel liet klinken. Vrolijk en compleet anders dan de vertrouwdere klanken van Johann Sebastian Bach, waar het optreden mee begon.

Ook opvallend: de Toccata in seven van John Rutter. Een dans leek het wel, met twee kortere passen en een langere. Een huppelende afsluiting van een gloedvol optreden.

TREND

Voorzitter Hans van der Haagen van de SKB toont zich tevreden. ,,Het afgelopen seizoen merkten we al dat de belangstelling voor de orgel- en beiaardconcerten groeit. We hopen dat die trend zich voortzet. In ieder geval was Tommy’s optreden zaterdag een succes.”

De nieuwe programmering moet nog vastgesteld worden. Maandag vergadert het bestuur van de stichting daarover. Van der Haagen: ,,Ons doel is de instrumenten in de Sint-Petrusbasiliek aan een breed publiek te laten horen en zo bij te dragen aan het behoud ervan.” Organisten uit binnen- en buitenland komen graag naar Boxtel om het Smitsorgel te bespelen. Tommy van Doorn, artistiek adviseur van het bestuur, beschikt over de nodige contacten.

Honderden luisteraars per concert verwachten de bestuursleden niet. Orgel- en beiaardbespelingen zijn traktaties voor liefhebbers. Meer dan vijftig mensen trekken de concerten vaak wel en dat stemt tot tevredenheid. Van der Haagen: ,,Om de optredens ook in de toekomst te kunnen blijven bekostigen, kunnen we wel nog extra sponsoren gebruiken.” Op de website www.stichtingkerkconcertenboxtel.nl is nadere informatie te vinden voor eventuele donateurs.