Jongeren brengen mentale gezondheid in beeld in Sint-Ursula

Iedere kunstenaar laat met zijn of haar werk zien hoe hij of zij zich voelde toen het kunstwerk werd gemaakt. Hiermee wordt aandacht gevraagd voor de mentale gezondheid van jongeren.

Kes Keij uit Boxtel, Sterre Leermakers uit Oisterwijk en Marit van der Pol uit Schijndel zijn klasgenoten in het examenjaar 6 vwo. Zij vinden dat er te weinig en op een verkeerde manier aandacht wordt besteed aan de mentale gezondheid van jongeren. Met deze expositie willen zij dat op een andere manier voor het voetlicht schuiven. Het doel van de tentoonstelling is om mensen meer bewust te maken van wat jongeren meemaken en om mensen na te laten denken over hun eigen de mentale staat.

Er zijn vijftien kunstwerken te zien. In Sint-Ursula is tevens een boekje met foto’s van alle deelnemende werken te zien met daarbij een uitleg. Daarnaast ligt er bij de uitgang een lijst met vragen over wat het bezoek de mensen heeft geleerd. Op deze manie..