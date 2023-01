Essche zussen met cakejes door dorp

Lotte: ,,We bedachten woensdag het plan om cupcakes te bakken en verkopen voor Alpe d’Huzes. Vrijdag zijn we aan de slag gegaan.” De zelfgemaakte lekkernijen kostten vijftig eurocent per stuk. ,,Vier voor twee euro”, rekent zus Floor snel uit. ,,Bijna niemand kocht er een los, de meeste mensen wilden er meer.”

Martijn: ,,Een mooi initiatief van Lotte en Floor. We proberen op verschillende manieren een flink bedrag bijeen te brengen. Dat doen wij niet alleen. We gaan met een team naar Alpe D’Huzes, samen zetten we ons in om geld te vergaren voor het goede doel. In aanloop naar het evenement willen we in ieder geval een autowasdag houden en wellicht volgen er nog meer acties.”