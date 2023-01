Wachtlijst dreigt: Boxtel werft extra schuldhulpverlener

53 minuten geleden

Het aantal mensen dat in financiële problemen raakt door de energiecrisis, neemt toe. Dat merkt de gemeente Boxtel. Ze heeft een extra schuldhulpverlener nodig om al het werk rond te kunnen krijgen en een wachtlijst te voorkomen. Dat melden B en W.

Boxtel kan nog maar net aan alle wettelijke taken voldoen, vandaar dat het college van B en W heeft besloten een extra schuldhulpverlener aan te trekken. Het gaat om 0,335 fte extra, de kosten bedragen in 2023 22.244 euro. Die worden gedekt vanuit reserves. Dat kan vooralsnog alleen dit jaar. Mocht er ook in 2024 extra personele inzet nodig zijn, dan moet er opnieuw naar geld gezocht worden.

B en W zien dat de huidige schuldhulpverleners steeds meer vragen op hun bord krijgen. ,,Het aantal mensen in financiële nood groeit en de problemen worden bovendien ingewikkelder.” Daarnaast keert de gemeente meer energietoeslagen uit. Kortom: te veel werk voor het huidige team en dus is uitbreiding nodig.