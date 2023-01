Prinses Nina en prins Julian voeren met carnaval Mullukzuipertjes aan

48 minuten geleden

Prins Julian en prinses Nina zwaaien tijdens carnaval de scepter over Mullukzuipertjesland. Vigo is adjudant en Mike burgemeester. Dat bleek zondag tijdens de 1+1=11 Sjow in café-zaal De Schuif.

Gemondse basisschoolleerlingen vulden de middag met dans, zang, moppen en andere acts. Janna Gevers, Noa van der Vorst, Lotte Janssen en Iris van de Sande kwamen als The Ladies of La Festa als winnaars van de show uit de bus. Zij mogen een jaar lang de bokaal houden die aan de jeugdzitting verbonden is.

Uit de groepen zeven en acht van basisschool Sint-Lambertus zijn negen dansdurskes gekozen, evenals negen leden van de wijze raad en natuurlijk de hoogheden. Ze hebben zin in carnaval, misschien nog wel meer dan anders, want stichting jeugdcarnaval De Mullukzuipertjes vier haar 55-jarig bestaan. Het thema is dit jaar: Gimde raakt oe al 55 joar in oe hart.