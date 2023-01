Bij spoorwegovergangen in Tongersestraat en Leenhoflaan komen flitscamera’s

De dubbele overweg in de Tongersestraat wordt voorzien van flitscamera's. Dit gebeurt ook bij de spoorwegovergang in de Leenhoflaan.

De handhavingscamera’s kosten Boxtel geen geld. Ze komen er namelijk op verzoek van ProRail. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft budget beschikbaar gesteld aan de spoorwegbeheerder om de apparatuur bij 39 overwegen in 22 gemeenten in het land te plaatsen.

ProRail deed enkele jaren geleden in de gemeente Hilversum een proef met flitsers bij het spoor. Daaruit bleek dat binnen enkele maanden het aantal overtredingen met vijftig procent daalde. Reden genoeg om op meer plekken camera’s te installeren.

ProRail is nagegaan welke spoorwegovergangen geschikt zijn voor zo’n handhavingssysteem en kwam onder meer in Boxtel uit. B en W stemden deze week in met het verzoek. Dat was nodig, omdat de apparatuur op gemeentegrond komt te ..