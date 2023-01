‘Samen bouwen aan jonge ploeg tijdens WK in India’

Bondscoach Jeroen Delmee (rechts) en assistent- bondscoach Eric Verboom met de cup van de Pro League. Nederland troefde in de zomer onder meer Spanje en India af en won zo zijn eerste felbegeerde prijs. Ook dorpsgenoot Peter Verzijden staat op de foto (achtergrond rechts). Hij was destijds als fysiotherapeut betrokken bij Oranje en zou ook meegaan naar het WK in India. Zijn praktijk in onder meer Boxtel vroeg echter meer aandacht en dus bedankte hij voor de eer.

Vlak na zijn aanstelling als bondscoach in december 2021 belde Delmee naar Verboom om te polsen of hij trek had in een rol als assistent bij Oranje. ,,Ik ken Eric al 35 jaar. Hij speelde bij mijn broer in het team bij MEP. We hebben ook nog een tijdje samen gespeeld. We leven allebei van en voor het hockey. Het was voor mij meteen duidelijk dat ik hem in de staf erbij wilde hebben”, vertelt Delmee. Verboom: ,,Natuurlijk vond ik dat een hele eer, maar ik heb duidelijk aangegeven dat ik niet het ‘hulpje van’ wilde zijn. Op papier staat weliswaar assistent-bondscoach achter mijn naam, maar in de praktijk doen we alles samen.”