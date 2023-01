Wim Daniëls is te gast bij Koffie met Kennis in de bibliotheek aan de Burgakker.

Wim Daniëls vertelt over dorpsleven

za 14 jan, 14:00

Bibliotheek Boxtel houdt met KBO Boxtel en ContourdeTwern een nieuwe serie maandelijkse bijeenkomsten: Koffie met Kennis. Tijdens de eerste, op dinsdag 17 januari van 10.00 tot 12.00 uur is taalkundige, presentator en schrijver Wim Daniëls te gast in de bieb. Hij vertelt over het dorpsleven.

Koffie met Kennis draait om ontmoeten, ervaringen delen en van gedachten wisselen. Telkens komt een deskundige ‘op de koffie’. Daniëls verhaalt op 17 januari over het dorpsleven. Gerontologe Diny Stolvoort schuift aan tijdens de tweede bijeenkomst op 28 februari en vertelt over ouder worden. Oud-boswachter en natuurliefhebber Frans Kapteijns is 21 maart te gast. Op 18 april staat het begrip ‘geluk’ centraal en 16 mei staat in het teken van Moederdag.

Marieke Dijkshoorn vertelt 20 juni over haar pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. De gratis bijeenkomsten duren telkens van 10.00 tot 12.00 uur.