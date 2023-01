Berichten gemeente vanaf 17 januari weer huis-aan-huis

do 5 jan, 16:00

De berichten die de gemeente wekelijks in de krant publiceert, verschijnen deze en volgende week alleen in Brabants Centrum. Door de overname van de MooiBoxtelKrant en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden, komt de huis-aan-huiskrant twee weken niet uit.

Om de inwoners van de gemeente Boxtel tegemoet te komen, staat de pagina niet alleen in Brabants Centrum, maar delen we deze ook op onze digitale kanalen. Op deze manier kan iedereen alsnog de informatie tot zich nemen. Lees hier de gemeentepagina.

De eerste ‘nieuwe’ editie van de MooiBoxtelKrant valt 17 januari bij iedereen in de bus. Vanaf dat moment staan de gemeenteberichten weer wekelijks op papier en zijn ze voor iedereen in te zien. Momenteel wordt gekeken naar de redactionele en commerciële invulling van de gratis krant die sinds de start van dit jaar wordt uitgegeven via de nieuwe onderneming: Boxtel Mediacentrum BV. Daarin werken vier organisaties samen: stichting Brabants Centrum, DeMooiKrant, Telstar Mediagroep en drukkerij E.M. De Jong.