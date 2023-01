Heemkunde ‘vindt’ onbekend olieverfdoek van Huis te Boxtel

Spee was niet op de hoogte van het bestaan van het doek, net zo min als enkele andere leden van de heemkundevereniging. Een van hen, Dik Bol, bracht het onder de aandacht van deze krant in de hoop dat iemand in Boxtel het wil kopen. ,,Het is een mooi en boeiend schilderij. Het zou fijn zijn als het hier in het dorp komt te hangen. De vraagprijs is echter 17.000 euro en dat is een beetje boven ons budget”, meldt Bol. Het doek staat te boek als ‘Ruiters met drinkende paarden bij Huis te Boxtel’. Het is linksonder gesigneerd en heeft een afmeting van 70,5 bij 63,7 centimeter.