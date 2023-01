Mighty Mike verliest WK-finale darts

Van Gerwen, die al drie keer wereldkampioen werd, greep nu naast de overwinning. Smith won het toernooi voor het eerst. Aardig detail: de oud-Boxtelaar versloeg in 2019 dezelfde Smith met 7-3 en pakte toen zijn derde wereldtitel.

De finale van 2023 was er een om van te watertanden. Vooral de derde leg van de tweede set sprong eruit. Daarin was Van Gerwen dicht bij een zogeheten ‘negendarter’. Smith maakte er daadwerkelijk een. Hij wist met slechts negen pijlen van 501 naar nul punten te komen.

Op het gooien van een negendarter stonden tot een paar jaar geleden fikse premies. Er slaagde namelijk maar zelden een darter in dit kunststukje. Inmiddels komt het vaker voor en zijn de extraatjes geschrapt. In 2007 was Van Gerwen de eerste speler ..