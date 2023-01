Tim Robbins (links) en Morgan Freeman geven elkaar volgens FilmScopiaBoxtel excellent tegenspel in 'The Shawshank Redemption'.

‘The Shawshank Redemption’ in Muziekhuis Boxtel

FilmPodiumScopia vertoont maandag 16 januari de derde film in de serie Keuze uit Klassiekers. In Muziekhuis Boxtel aan de Passage Riche wordt deze keer The Shawshank Redemption uit 1994 vertoond.

Wim van Liempt en Jos Vervoort van de filmclub hebben de serie Keuze uit Klassiekers samengesteld in aanloop naar de honderdste voorstelling komend voorjaar.

The Shawshank Redemption is een Amerikaans gevangenisdrama dat is gebaseerd op een novelle van Stephen King en door een breed filmpubliek wordt gewaardeerd. De voorstelling begint om 20.15 uur met een korte inleiding.

Andy Dufresne (Tim Robbins) wordt in 1947 tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en haar minnaar. Het gevangenisleven is afschuwelijk en gewelddadig. Andy raakt bevriend met de invloedrijke medegevangene Red (Morgan Freeman) en weet slim in het gevlij van de wrede bewaarders te komen. Beiden geven elkaar excellent tegenspel. Dankzij hen én het slimme script en de strakke regie riepen bezoekers van de toonaangevende Internet Movie Database (IMDb) de film uit tot de beste aller tijden.

ALLEEN VOORVERKOOP

Kaarten à 7,50 euro zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar. Dat kan online via de website van Podium Boxtel. Bij het verkooppunt in cadeauwinkel Hebbes aan de Markt kosten de tickets een euro meer. Aan de zaal worden op de avond van de voorstelling géén entreebewijzen verkocht.