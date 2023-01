Nieuwe modezaak, alleen voor mannen

Lara Giesing vouwt een spijkerbroek. Ze is in Boxtel Blau begonnen, een modezaak specifiek voor mannen.

Lara is bekend om haar modellenwerk, waar de Boxtelse al op haar vijftiende mee begon. Ze is pas 24 jaar, maar inmiddels een ervaren ondernemer. ,,Zo word ik via verschillende bureaus en als freelancer ingehuurd om kledingmerken te promoten. Ik studeerde overigens rechten, geen fashion. Maar ik krijg natuurlijk wel veel mee van wat mode is en welke trends er zijn of komen.”

PAND VRIJ

Plots kwam er een pandje vrij in het centrum nadat Uniek Mode in Boxtel de deuren sloot. Lara had al langer het plan om een eigen winkel te openen en greep haar kans. ,,Ook omdat er in het dorp niet zoveel meer was voor mannen. Terwijl die niet altijd zin hebben om op zondag naar de stad te moeten en daar rond te banjeren. En telkens..