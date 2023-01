Oliebollenactie Looeind ‘vet fijn’ voor clubkas

De actie is een onvervalste traditie in Liempde. De buurtvereniging bakt de oudejaarslekkernijen al meer dan twintig jaar. Versteden: ,,Bakkerij Jos van Eijndhoven biedt ons gastvrij onderdak, daar zijn we erg blij mee.”

Volgens de voorzitter koopt menigeen specifiek de oliebollen van Looeind vanwege de kwaliteit van de baksels. Versteden: ,,We gebruiken erg goed beslag en dat proef je.”

TAAKVERDELING

Het bakken is een hele klus, maar erg gezellig, vindt Versteden. ,,We hanteren een hele taakverdeling, iedereen doet wat.” Eddy de Maeyer, penningmeester en medebakker: ,,We hadden ‘s ochtends wat technische problemen, waardoor het schema in de knel kwam. Maar we hebben uiteindelijk 3900 oliebollen gebakken, de verw..