Oud-Boxtelaar Van Gerwen in finale WK darts

55 minuten geleden

Michael van Gerwen laat de harten van zijn voormalige dartsliefhebbende dorpsgenoten weer sneller kloppen deze dagen. De oud-Boxtelaar versloeg gisteravond in de halve finale van het wereldkampioenschap darts in Londen de Belg Dimitri van den Bergh met 6-0. Vanavond staat hij in de finale tegen Michael Smith, waar hij in 2019 nog van won op hetzelfde podium.

Mighty Mike, zijn bijnaam in de dartswereld, is flink op stoom om zijn vierde wereldtitel binnen te slepen. Het is voor hem het sluitstuk van een comebackjaar, want in 2022 won hij na een aantal magere jaren weer veel toernooien. Samen met mede-finalist Smith verdiende hij afgelopen jaar het meeste prijzengeld.

Van Gerwen speelt vanavond om 21.15 uur de finale in Alexandra Palace in Londen.