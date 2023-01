‘Uitzenden raadsvergaderingen vergroot zichtbaarheid politiek’

Als het aan B en W en de fractievoorzitters ligt, komen er camera's in de raadzaal.

De kosten voor camera’s in de raadzaal bedragen 45.000 euro. Daarnaast is er 1.400 euro nodig voor jaarlijks onderhoud. Er is nog een potje met 8.200 euro voor automatiseringsapparatuur beschikbaar, dat bedrag kan worden ingezet voor het cameravolgsysteem.

Van juni 2020 tot oktober 2021 werd er geen publiek toegelaten bij de gemeenteraadsvergaderingen. Die moeten wettelijk echter openbaar te volgen zijn. Vandaar de live uitzendingen. Omroep Dommelland verzorgt die tot op heden.

De fractievoorzitters blijken te spreken over deze manier om de lokale politiek zichtbaarder te maken. Ze pleiten in overleg met het college van B en W voor een automatisch cameravolgsysteem. Dit biedt een belangrijk voordeel ten opzichte van de huidige uitzendingen..