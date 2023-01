Geld voor Boxtel vanuit regionale regeling

ma 2 jan, 11:15

De regionale spaarpot voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen is te vol. Boxtel kan dit jaar daarom geld tegemoet zien, als alle gemeenten die aan de gezamenlijke regeling deelnemen, instemmen met een wijziging daarvan.

Zeven gemeenten in de regio’s Meierij en Bommelerwaard pakken gezamenlijk zaken als verslavingszorg, beschermd wonen en opvang van verwarde mensen aan. Boxtel hoort daarbij. De gezamenlijke begroting vertoont al jaren overschotten en die vloeien naar de reserve. Die spaarpot om risico’s af te dekken is voller dan nodig. Vandaar dat vanuit Den Bosch, dat de regeling coördineert, dit jaar in totaal 14,2 miljoen euro terugvloeit naar de deelnemende gemeenten. Hoeveel er precies naar Boxtel gaat, hangt samen met een verdeelsleutel die is gebaseerd op inwonertal ten opzichte van de regio en het aantal cliënten waarvoor de regeling bedoeld is.

Overigens moet de regeling wel enigszins gewijzigd worden om het geld te kunnen uitkeren. De huidige versie biedt daar geen mogelijkheden voor. De gemeenteraden van alle deelnemers moeten instemmen met een aanpassing. De Boxtelse raad discussieert er 10 januari over tijdens een in-gespreksavond en neemt 24 januari een besluit.

Het geld dat Boxtel eventueel krijgt, is bestemd voor het sociaal domein, om mensen met psychische problemen te helpen of bijvoorbeeld verslaafden en daklozen ondersteuning te bieden.