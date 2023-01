What’s Up, oliebollenuitdelers?

Wat goed dat jullie oliebollen uitdelen. Hebben jullie ze zelf gebakken? Tobias: ,,Nee hoor. bakkerij De Leijer heeft dat gedaan. We halen steeds volle schalen op en delen dan uit.” Gijs: ,,Wij werken als drietal samen en we hebben al twee volle dienbladen met oliebollen weggegeven. We hebben er zelf stiekem ook al zes op. Niet per persoon hè, we hebben er allemaal twee op.”

Waarom doen jullie dit? Gijs: ,,Scouting doet dit elk jaar. We delen de oliebollen uit aan mensen die hier komen winkelen.” Thomas: ,,Het liefst geven we ze aan arme mensen, die zelf de lekkernijen niet kunnen betalen. Want ze zijn gratis.” Tobias: ,,Een goed idee toch, gratis oliebollen uitdelen?”

Hoe reageren mensen a..