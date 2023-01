Tommy van Doorn luidt 2023 in zeven-achtste maat in

47 minuten geleden

Organist Tommy van Doorn huppelt 2023 in met een vrolijk orgelwerk in zeven-achtste maat. Toccata in seven van John Rutter vormt de afsluiting van het nieuwjaarsconcert dat hij zaterdag 7 januari vanaf 14.00 uur in de Boxtelse Sint-Petrusbasiliek geeft.

Van Doorn opent zijn optreden met een terugblik op het voorbije jaar. Hij speelt een melancholische bewerking van het koraal Das alte Jahr vergangen ist, van ‘good old’ Johann Sebastian Bach. Vervolgens barst het nieuwe jaar los met muzikaal vuurwerk van dezelfde componist. Praeludium und Fuge in C-groot (BWV 531) opent met een uitbundige pedaalsolo.

Bachs grote voorbeeld Dietrich Buxtehude schreef een aantal pakkende variaties over het koraal Wie schön leuchtet der Morgenstern, dat vaak rond Driekoningen klinkt. De hoofdorganist van de Sint-Petrusbasiliek brengt de noten tot leven.

Behalve van vader Bach speelt Van Doorn ook muziek van diens bekendste zoon Carl Philipp Emanuel. Klanken die een overgang vormen tussen de barok en de klassieke periode.

Met twee variaties op Puer nobis nascitur (Een kind is ons geboren) van Alexandre Guilmant maakt de organist een flinke sprong in de tijd, naar de tweede helft van de negentiende eeuw. Harpachtige omspelingen van de melodie doen met wat fantasie wel aan champagnebubbels denken. Helemaal passend bij een nieuwjaarsconcert.

Wat doen engeltjes die aan de mousserende wijn gezeten hebben? Precies, die dansen een jazzy wals. Hoe dat eraan toegaat, is te horen in La valse des anges van de hedendaagse componist Julien Bret (1974). Met Toccata in seven van de met name bij koren geliefde Britse toondichter John Rutter besluit Van Doorn zijn muzikale traktatie.

De toegang tot het themaconcert is gratis. De organisatie, stichting Kerkconcerten Boxtel, stelt een vrijwillige bijdrage op prijs.