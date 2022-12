‘Energielasten chronisch zieken rijzen de pan uit’

De fractievoorzitter ziet de kosten voor mensen met medische apparatuur de pan uit rijzen. ,,Het energieplafond van het kabinet is vastgesteld op 2.900 kWh, maar iemand met bijvoorbeeld COPD en longfibrose is afhankelijk van een zuurstofconcentrator.” Zo’n apparaat verbruikt 400 Watt en dit komt neer op circa 3.500 kWh per jaar.

Weliswaar krijgen gebruikers een vergoeding van de zorgverzekeraar, maar dat is verre van voldoende om de totale jaarkosten voor zo’n machine te dekken. RTL Nieuws schreef eind november nog over bijdragen van 6 eurocent per uur. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) schreef destijds aan de Tweede Kamer dat deze groep patiënten (in totaal 28.000 mensen in Nederland) meer geld zal krijgen van hun zorgverzekeraar.

