Vrije Tribune: daadkrachtig in het ootje genomen

Door een fors tekort is niet zeker of het complete maatregelenpakket PHS doorgaat. Wel is volgens de gemeente Boxtel zeker dat de dubbele spoorwegovergang dicht gaat.

Vorige week woensdag 21 december oordeelde de Raad van State dat de aanpassingen voor het extra goederenspoor Meteren-Boxtel op het PHS-traject Utrecht-Eindhoven door kunnen gaan.

In Vught wordt het spoor verdiept en worden alle overwegen zoals in Best ongelijkvloers. Veel belanghebbenden in Boxtel zien die verdiepingen met lede ogen aan en vragen zich af waarom het ons toch niet lukt wat ze in Vught en Best wel voor elkaar krijgen. Maar Boxtel vindt het sluiten van drie bestaande overwegen afdoende en, heel misschien, een fietstunnel een geschenk uit de hemel waar ze blind voor gaan.