Ozb-heffing omlaag door flink gestegen woningwaarde

In september becijferde deze krant dat een gemiddeld huishouden volgend jaar 356 euro in plaats van 344 euro kwijt is aan de ozb. Om haar begrotingscijfers kloppend te maken, berekent de gemeente in het najaar alvast wat huiseigenaren kwijt zijn aan de lokale belasting.

Echter, in die periode is nog niet de stijging van de waardering onroerende zaken (woz) meegenomen. Inwoners betalen altijd een percentage over de geschatte waarde van hun huis. Maar als daar enorme veranderingen in plaatsvinden, kan de rekening van de gemeente ook anders uitpakken. Vooral in deze tijd, waarin de prijzen op de woningmarkt flink zijn gestegen. Dat is ook afgelopen jaar gebeurd. Een gemiddelde woning werd maar liefst 16,84 procent meer waard. Hetzelfde geld..