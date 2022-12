Inventarisatie bij clubs van gestegen energiekosten

De clubs hebben allemaal een e-mail ontvangen van de gemeente. Daarin wordt aangegeven dat Boxtel de (sport)voorzieningen voor alle bewoners zoveel mogelijk op peil wil houden. ,,We vragen bij alle partijen een aantal gegevens op. Zo krijgen we inzichtelijk wat de gevolgen zijn van de gestegen energiekosten voor de verenigingen”, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Het gemeentebestuur hoopt de clubs in het eerste kwartaal van volgend jaar duidelijkheid te kunnen verschaffen over de ondersteuning.

Met organisaties die een eigen accommodatie exploiteren gaat de gemeente uitgebreider in gesprek. ,,Dan praten we niet alleen over het verlagen van de energielasten op de korte termijn, maar ook over de lange termijn. Bijvoorbeeld door het v..