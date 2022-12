Rabo denkt na over verhuur ruimten van grotendeels leeg kantoor bij datacenter

Wie over de Keulsebaan rijdt kan het kantoorgebouw (rechts) met daarachter het datacenter van Rabobank Nederland niet ontgaan. Het complex op bedrijventerrein Vorst werd in april 2010 geopend.

Vorige week zijn de medewerkers van de bank die gebruikmaken van het kantoor geïnformeerd. Dat meldt Boxtelaar Peter van As, die bij Rabobank Nederland werkzaam is. Of er sprake is van verkoop of verhuur werd hem niet duidelijk, vertelde hij gisteren op vragen van deze krant. Er zijn echter geen concrete plannen om het gebouw te verkopen, verduidelijkt perswoordvoerder Guido Groot. Volgens hem blijft Rabobank ervan gebruikmaken.

THUISWERKEN

Wel erkent Groot dat door het vele thuiswerken de bezettingsgraad van het opvallende onderkomen aan de Keulsebaan is afgenomen. ,,We kijken continu hoe we optimaal gebruik kunnen maken van onze kantoorruimten. Een van de opties is om een deel van het kantoor te verhuren aan derden.” Aan wie of wanneer ..