Waarom ‘vluchtelingenkamp’ Velder op een dorp begint te lijken

Movement On The Ground (MOTG) werkt met het team op Velder hard om de crisisopvang om te toveren naar een gemeenschap die zichzelf bedruipt. Met succes. Van de circa vierhonderd mensen die er worden opgevangen, hebben honderd vrijwilligers zich ingeschreven en werken er dagelijks zo’n veertig. ,,In vier weken tijd! Dat zijn we elders nog niet tegengekomen”, zegt oprichter Adil Izemrane.

De Amsterdammer stond aan de wieg van MOTG. Hij vertrok in 2015 met een groep vrienden naar kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Aanleiding was de dood van het 3-jarig Syrische jongetje Alan Kurdi. Die spoelde op 2 september dat jaar dood aan op het Turkse strand Bodrum: ,,Een gruwelijke foto, maar die veranderde mijn leven. Ik begreep niet hoe dit ko..