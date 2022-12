Joost en gemeente: appartementencomplex DKA komt er in 2023

In 2018 kwam deze illustratie van het te bouwen appartementencomplex op het voormalig DKA-terrein naar buiten. Destijds werd een voorzichtige schatting gedaan van de bouwstart: de tweede helft van van 2021. Door onder andere perikelen en discussies rondom de ontwikkeling van het DKA-terrein én protest uit de buurt, is het er nog niet van gekomen.

Uitsluitsel over de start van het bouwproject is er echter nog niet. Er loopt namelijk nog een zaak bij de Raad van State. Omwonenden probeerden in maart bij de voorzieningenrechter het plan tot nader order op te schorten. Dat mislukte. Maar de bestuursrechter moet nog wel een definitief oordeel geven over het plan.

RONDUUTJE

Een andere ontwikkeling binnen de afspraken voor 2023 is de realisatie van twintig huizen aan het Ronduutje. Ook hiervoor is nog geen definitieve startdatum. De woonstichting en projectontwikkelaar Janssen de Jong delen dit plan. Op het perceel waar vroeger de Molenwijkschool stond, moeten twaalf sociale huur- en acht koopwoningen komen.