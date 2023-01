Inschrijvingen voor optocht Mullukzuipertjesland geopend

wo 11 jan, 08:00

Mullukzuipertjesland maakt zich op voor het leutfeest. De inschrijvingen voor de optocht in Gemonde starten vandaag, net als die voor de jubileumactiviteiten.

Een week voordat het leutfest losbarst, houdt Mullukzuipertjes nog een heus feestweekend. De Gemondse vereniging bestaat vijf keer elf jaar, een carnavalsjubileum. Van 10 tot en met 12 februari zijn er allerlei activiteiten in het dorp.

De aftrap is op vrijdagmiddag in basisschool Sint-Lambertus. Er is een ballonnenclown voor de onderbouw en een carnavalsquiz voor de bovenbouw. De leerlingen uit groepen vier tot en met acht mogen na schooltijd lasergamen in de manage aan de Kaal Hoefsteeg. Vanaf 19.00 uur is de middelbare schooljeugd welkom. Inschrijven kan vanaf 11 januari via de website van de Mullukzuipertjes.

De festiviteiten worden zaterdag voortgezet in café Kloosterzicht. Vanaf 20.00 uur treden dj Mr Marvin en de band NoColout op. Entreebewijzen kosten 5,55 euro in de voorverkoop, die op 11 januari van start gaat. Bestellen kan via de website. Zondagmiddag is de jubileumreceptie gehouden waar iedereen welkom is. De Gimmese Kapel zorgt voor de muzikale omlijsting.

OPTOCHT

Intussen zijn ook de inschrijvingen voor de optocht op zaterdag 18 februari gestart. Aanmelden kan via www.mullukzuipertjes.nl/optocht. Blaaskapellen en muziekgroepen doen gratis mee, bouwers van jeugdwagens kunnen een stimuleringssubsidie krijgen door zich te melden via info@mullukzuipertjes.nl.