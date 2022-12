PvdA-GroenLinks pleit tegen reclameborden

Tijdens de behandeling van de lokale heffingen voor 2023 op 20 december, stemde de partij als enige tegen het voorstel. Onder meer vanwege de precariobelasting die ondernemers betalen om borden te mogen plaatsen op de openbare weg.

Fractievoorzitter Mirjam Bemelmans ziet de promoties echter het liefst verdwijnen. ,,We moeten alles op alles zetten om CO 2 -uitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde tegen te gaan. Reclame dient om meer spullen te kopen, daar zijn we niet voor”, stelde het raadslid.

PvdA-GroenLinks is echter voor lokaal ondernemerschap. Bemelmans wil ook dat de reclamebelasting omhoog gaat voor grotere zaken en lagere heffingen voor kleinere winkels. ,,Dit zal de kleine, loka..