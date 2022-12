Briljanten paar in Boxtel

Dirk en Corrie Dankers wonen sinds april in het Langenlindenhuis in Boxtel. Daar vierden ze in alle rust hun briljanten huwelijk.

Het echtpaar woont sinds april in Boxtel. De twee namen destijds hun intrek in het Langenlindenhuis, het voormalige verpleeghuis Lindenlust. Het is nu een rustoord voor mensen met geheugenproblematiek. ,,We zitten hier mooi hoor, een grote tuin ook”, geeft Dirk aan.

Dirk en Corrie leerden elkaar kennen in 1953 tijdens Muziekstad Den Bosch. Het klikte volgens beiden meteen. ,,Ik vond het wel een knappe man toen ik hem zag”, geeft Corrie aan. Dirk begint te grinniken: ,,Ik dacht op dat moment: ‘Pakken’!”

Er gingen nog enkele jaren overheen voor ze elkaar op 28 december 1957 het jawoord gaven (,,Het sneeuwde die dag”, weet Dirk nog). Corrie heeft in haar werkzame leven veel in de horeca gewerkt en haar man was lange tijd actief als lasser op..