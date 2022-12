Toekomstige bewoners van nieuwbouwwijk Heem van Selis werden in september uitgenodigd op de bouwplaats om hun toekomstige woonplek te bezichtigen.

Boxtel vraagt inwoners naar beste bouwplekken

di 27 dec, 16:05

Waar kan het beste gebouwd worden? En voor welke doelgroep? Of op welke locaties zijn zorgwoningen het meest geschikt? De gemeente Boxtel stelt onder meer deze vragen om input te vergaren voor de nieuwe woonzorgvisie die zij op wil stellen.

De huidige visie op gebied van wonen dateert van 2016. Sindsdien is er veel veranderd op de woningmarkt, die onder druk staat en constant te maken heeft met prijsstijgingen, bijvoorbeeld voor bouwmaterialen.

De gemeente liet eerder al een studie uitvoeren naar de woonbehoefte door Bureau Companen uit Arnhem. Waar toen het aantal en soort woningen centraal stond, gaat dit aanvullende onderzoek van hetzelfde bureau over mogelijke locaties. Naast beste bouwplekken, gaat de vragenlijst ook over favoriete woonplekken, locaties die meer aandacht verdienen en verschillende dilemma’s op de woningmarkt.

DRUK NEEMT TOE

Wethouder Wim van der Zanden benadrukt dat de druk op verschillende groepen in de samenleving toeneemt: ,,We moeten ook nadenken over het opvangen van de toenemende vergrijzing en tevens dienen de wensen van jongeren nadrukkelijk een plek te krijgen.”

De enquête kan tot en met donderdag 12 januari online worden ingevuld via de webpagina praatmee.boxtel.nl/projecten/woonzorgvisie.