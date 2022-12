Frustratie door verdwijnen van wulp uit de Kampina

De medewerkers Natuurmonumenten vinden het frustrerend: de wulp, een vogelsoort die kenmerkend was voor de Kampina, keert naar verwachting niet meer terug op de heide. Aan de rand van het natuurgebied houden twee paartjes nog stand, maar hun toekomst is ongewis...

Boswachter Irma de Potter praat over een ‘iconische soort’ die is verdwenen. ,,Het stemt echt verdrietig dat het gebied na de korhoen (die vertrok in de jaren tachtig) weer een karakteristieke heidevogel kwijt is.”

In een persverklaring schrijft Natuurmonumenten dat vogelliefhebbers ‘het aanzwellende gejubel van de wulpen voorlopig niet meer horen’. Dat lag in de lijn der verwachting: Vogelwerkgroep Boxtel houdt al jaren de broedstand bij op de Kampina. Tijdens de laatste telronde werd er in het hart van het natuurgebied alleen nog maar een ‘laatste overvliegende, eenzame wulp’ gespot.

GRAUWE KLAUWIER

De stand werd dit jaar gemeten rond de Zandbergsevennen op de centrale heide. Er was ook positief nieuws. De natuurbeheerder was enthousiast gestemd over het spotten van de zeldzame grauwe klauwier. Er werden 52 soorten geteld, zoals de nachtzwaluw, veldleeuwerik en de roodborsttapuit.

Maar al met al zijn er zorgen. Het gaat óók slecht met de roofvogels en er werd één dodaars gesignaleerd, de kleinste futensoort van Nederland.

Natuurmonumenten wijst naar de stikstofneerslag waardoor de bodem verzuurt en er ongewenste overbemesting ontstaat. ,,Van een gezond bodemleven is geen sprake meer en dus is het aantal insecten in de bodem, maar ook in de lucht, drastisch verlaagd”, aldus De Potter.

De organisatie pleit ervoor om de grondwaterstand omhoog te brengen en de stikstofdepositie verder omlaag. De grassoort pijpenstro tiert er welig waardoor bijvoorbeeld de jonkies lastiger insecten in de bodem konden vinden. De stikstofneerslag brengt over de gehele linie de voedselketen aan het wankelen, waarschuwt Natuurmonumenten andermaal.

Ook het toenemende aantal bezoekers zorgde ervoor dat de Kampina geen populaire plek meer is voor de wulp. Een populaire wandelroute is hierom in het verleden al eens verlegd en veel mensen herontdekten de Kampina in coronatijd. Veel wandelaars weken regelmatig van de paden af en struinden dwars over de heide. Bovendien zijn er meer loslopende honden gesignaleerd.

GEEN NESTEN

De wulp broedde vroeger vooral op Brabantse heidevelden. In de Kampina waren er tot de millenniumwisseling elk jaar rond de 25 broedparen. Dat waren nog negen koppeltjes in 2008 en anno 2022 is er nog maar één solitaire wulp over. Er zijn zover bekend geen nesten meer.

Er zijn nog twee koppels aan de randen van het Boxtelse natuurgebied. Volgens de boswachter ziet het er voor beide nesten niet hoopvol uit. ,,Afgaand op het gedrag van de vogels zijn er dit jaar in beide nesten geen jongen geboren.”