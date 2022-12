Weer extra laadpalen in Boxtel, maar wel minder dan dit jaar

Geen 33 in een jaar tijd, maar twintig verdeeld over 2023 en 2024. Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s in de gemeente Boxtel neemt ook de komende jaren toe. De groei gaat echter wel wat minder hard. Wethouder Fred van Nistelrooij heeft hiervoor een nieuw verkeersbesluit genomen.

Omdat er steeds meer elektrische voertuigen rondrijden, zijn er ook meer laadpalen nodig. ,,Dat willen we mede faciliteren. Door zelf palen te plaatsen, stimuleren we mensen ook om elektrisch te gaan rijden. Dat moet ook wel, want vanaf 2030 mogen alleen nog elektrische auto’s verkocht worden”, aldus Van Nistelrooij.

De (nieuwe) locaties worden gekozen aan de hand van toekomstprognoses per wijk tot 2025. Een van de voorwaarden is dat er een stroomkabel in de buurt moet liggen voor de aansluiting. Exploitant en energieleverancier Vattenfall is ook bij de keuze voor de plekken betrokken, die zorgt immers voor de plaatsing van de palen.

LOCATIES

In Boxtel zijn zeventien locaties uitgezocht, waarvan de meeste laadpalen in de wijken Boxtel-Oost (zes) en Selissenwal (vijf) komen. In 2023 en 2024 verschijnen er exemplaren in de Annastraat, Baandervrouwenlaan, Bachstraat, Brederodeweg, Breukelsestraat, Corpus, De Houtbreker, De Vorsenpoel, Debussystraat, Hof ter Aa, Lijndakker, Maria Theresiastraat, Poolsestraat, Puccinistraat, Robert Schumanlaan, Schelling en Torricellistraat.

In Liempde krijgen de Dorpsstraat en Koolhof laadpalen en in Esch komt er een aan de Weiakker.

KLEINE KERNEN

Momenteel zijn er in de hele gemeente bijna tachtig laadpalen te vinden. De meeste staan in Boxtel. In de kleinere kernen worden veel minder exemplaren geplaatst. Dat heeft een reden, zo gaf de wethouder in oktober al eens aan in deze krant: Esch, Liempde en Lennisheuvel hebben namelijk vooral huizen met een eigen oprit. Daar is dus ruimte om op eigen grond een laadpaal neer te zetten. In Boxtel is dat minder het geval, bewoners van appartementencomplexen en rijtjeswoningen maken gebruik van openbare parkeerplaatsen. Inwoners die zelf een oplaadpunt willen plaatsen, kunnen dat aanvragen bij Vattenfall.

BORDEN PLAATSEN

Deze week zet de gemeente op alle locaties alvast een bord neer. Zo moet voor iedereen duidelijk zijn waar een laadpaal is bedacht. De zuilen zelf komen pas na afloop van de bezwarenprocedure. Die duurt in elk geval tot en met vrijdag 3 februari. Vervolgens kijkt de gemeente of er nog locaties aangepast moeten worden en kunnen belanghebbenden daar tegen in beroep gaan. Daar wordt nog eens zes weken voor uitgetrokken. Op zijn vroegst verschijnen de eerste palen dus pas in maart.

Overigens kiest de gemeente ervoor om laadpalen in het midden van twee parkeerplekken te zetten. In het begin is er maar een parkeerplaats gereserveerd voor elektrische auto’s. Als blijkt dat de tweede aansluiting ook nodig is, wordt deze gemaakt. Dan is het alleen nog mogelijk om de wagen op te laden en is vrij parkeren verboden.