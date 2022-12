Van Meygaarden verruilt ambtsketen voor kerstmannenpak

'Kerstman' Ronald van Meygaarden, bijgestaan door Rudolf het Rendier, is de kinderen op landgoed Velder niet vergeten. Zij werden vrijdag verwend met cadeautjes en warme chocolademelk.

Een kerstboom steekt hoog uit boven de verschillende circa honderd containerwoningen. Kinderen lopen naar de activiteitentent en ontmoeten er een man gekleed in rood en wit. Intussen zijn vrijwilligers druk in de weer om warme chocolademelk en lekkere koeken uit te delen aan de bezoekers.

CADEAUTJES!

Het is feest op landgoed Velder. De kerstviering biedt niet alleen gezelligheid, maar laat de vluchtelingen ook kennis maken met het christelijke, vooral West-Europese en Amerikaanse gebruik. Dat viel aardig in de smaak bij de kinderen. Want ja... cadeautjes!