Adverteerders profiteren van verandering in krantenland

zo 25 dec, 16:30

Dat één van de twee lokale huis-aan-huisbladen verdwijnt, heeft geen redactionele gevolgen voor Brabants Centrum, de betaalde krant. Wel voor de advertenties. Want die worden vanaf 17 januari zowel in BC als MooiBoxtel afgedrukt, maar kunnen ook verschijnen in tientallen titels elders in de provincie. De Meierij Boxtel verdwijnt.

Vorige week maakte deze krant bekend dat stichting Brabants Centrum participeert in een nieuwe BV: Boxtel Mediacentrum. Als gelijkwaardige partner, samen met drie andere bedrijven. De content voor de nieuwe MooiBoxtel wordt verzorgd door BC, zoals sinds drie jaar ook gebeurt voor weekkrant De Meierij.

Die inzet staat echter los van de redactionele invulling van Brabants Centrum, benadrukt bestuursvoorzitter Peter Strüber van BC. ,,Voor BC-lezers verandert niets. Zij kunnen blijven vertrouwen op de onafhankelijke en kritische blik van onze vier fulltime redacteuren. Brabants Centrum blijft zelfstandig en wordt geen onderdeel van de nieuwe BV.” Ook voor lezers van MooiBoxtel wijzigt er niets.

Penningmeester Louis van Besouw van het BC-bestuur vult aan: ,,Zie het als een soort ruil: de advertentieverkoop in Boxtel komt in één hand, namelijk van de nieuwe BV. Daarentegen komt de redactionele invulling van beide kranten in handen van Brabants Centrum.”

De ontwikkeling is vooral aantrekkelijk voor adverteerders, benadrukt Van Besouw: ,,Die verschijnen voortaan in Brabants Centrum én MooiBoxtel. Bovendien kunnen adverteerders ook reclame maken in een groot deel van Brabant: het verspreidingsgebied strekt zich dankzij de nieuwe BV uit van Oosterhout tot Nijmegen.”

Boxtel Mediacentrum BV wordt - naast Brabants Centrum - gevormd door Telstar Mediagroep (gevestigd in Pijnacker), DeMooiKrant (Sint-Oedenrode) en drukkerij Em. De Jong uit Baarle-Nassau. Gezamenlijk geven deze bedrijven enkele tientallen titels uit waardoor een advertentie een groot deel van de Brabantse huishoudens kan bereiken.

VERKOOP MOOIBOXTEL

Brabants Centrum nam drie jaar geleden De Meierij over van De Persgroep om mee te kunnen met de aanbesteding van de gemeentelijke publicaties. Maar ook om een vinger in de pap te krijgen op de landelijke advertentiemarkt. Teruglopende opbrengsten hieruit (waarmee alle printmedia worstelen) waren de directe aanleiding.

De Meierij verdwijnt nu omdat Mark van der Pol en Willemijn Wijdenes hun titel MooiBoxtel verkochten aan DeMooiKrant en Telstar. Zoals Brabants Centrum al jaren roept, zien ook de nieuwe eigenaren dat drie weekkranten uitbrengen in één gemeente niet rendabel is. Concurreren met Brabants Centrum, dat al bijna tachtig jaar bestaat, achtten de twee andere uitgevers niet verstandig. Vandaar de samenwerking.

Stichting Brabants Centrum stapt in Boxtel Mediacentrum BV om de financiële huishouding van haar krant ook voor de toekomst veilig te stellen. Dat geeft de komende jaren naar verwachting mogelijkheden om haar doelstelling, het verstevigen en bestendigen van de onderlinge samenhang in de dorpen van de gemeente Boxtel, verder uit te bouwen.