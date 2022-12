Tim Hessels daalt bij de Noordkaap af in een ijswak.

Kopje onder in ijswater goed voor 1.600 euro

zo 25 dec, 15:00

Als cameraman van de goededoelenrally Noordkaap Challenge dompelde Boxtelaar Tim Hessels (22) zich onlangs op het meest noordelijke puntje van Europa onder in het ijskoude water. Woensdag keerde hij terug. Mét zestienhonderd euro voor de strijd tege het chronisch vermoeidheidsyndroom en fibromyalgie.

Tim beleefde naar eigen zeggen een heel gave en mooie reis. Met een houten ladder daalde hij af in een wak. ,,Het was vooral erg koud maar dat was het helemaal waard.” De Boxtelaar hield zijn actie omdat zijn moeder Boukje Hessels aan het chronisch vermoeidheidsyndroom en fibromyalgie lijdt.

De Noordkaap Challenge, een autorally, duurde dertien dagen en voerde van Amsterdam naar het noordelijkste puntje van Noorwegen en weer terug. Onderweg daagden de deelnemende teams zich uit met verschillende opdrachten om zo geld op te halen voor een zelf gekozen goed doel. Vaak hebben die te maken met de vrieskou. Een van de vaste onderdelen is jezelf onderdompelen in ijswater.

Wie het goede doel van Tim en zijn moeder wil steunen, kan geld voor onderzoek overmaken onder vermelding van ‘IJsduik Tim’ naar stichting me/cvs Nederland via rekeningnummer NL29 INGB 0000 6306 77.