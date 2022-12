Fietsvakken in Rechterstraat

De zogeheten fietsnietjes, zoals de gemeente ze noemt, bij de horecagelegenheid werden vorig jaar augustus al aangekondigd door verkeerswethouder Fred van Nistelrooij in deze krant. Dit na overleg met de zogeheten Taakgroep Rechterstraat, het burgerinitiatief dat de aanzet gaf tot de herinrichting in 2021.

De vernieuwing in het centrum moest er aan bijdragen dat bezoekers hun fietsen beter gingen wegzetten. Met name op vrijdagochtend, als de weekmarkt wordt gehouden, is onder meer het muurtje bij het monumentale pand een populaire plek om de tweewieler te plaatsen. Alleen werden daar geen fietsvakken geplaatst.