Robert ten Brink verrast Boxtelse leerkracht Daan

Leerkracht Daan van den Boer van de Molenwijkschool is hoteldebotel op zijn Colombiaanse vriendin Maria Alejandra. Het stel komt xxx in All You Need is Love op SBS 6.

,,Mijn moeder en mijn collega Hilde hebben allebei een brief gestuurd naar ‘All You Need Is Love’. En achteraf blijkt dat nóg meer mensen een brief stuurden”, lacht Daan. De reden hiervoor is Maria, de vriendin van de schoolmeester. Zij en Daan ontmoetten elkaar deze zomer in Bogotá, de hoofdstad van Colombia. ,,Dat was op een feest”, vertelt Maria. ,,Hoewel we niet met elkaar konden praten, vonden we elkaar meteen leuk.”

MAGISCH

Daan: ,,Maar ik was op vakantie met een aantal vrienden en ging al snel weer verder met mijn reis. Maar na twee weken en heel veel appjes kwam ik terug en hadden we onze eerste date.” Die was volgens de Boxtelaar magisch. ,,En uitdagend”, licht hij toe. ,,Ik sprak geen woord Spaans en Maria kon geen Engels, dus we..