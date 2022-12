Buurt is scheurneuzen bij park Molenwijk zat

De Molenwijkseweg en de parkeerplaats bij hockeyclub MEP doen al enkele maanden dienst als illegaal racecircuit. Enkele scheurneuzen rijden regelmatig met hoge snelheid over de weg en er vinden verdachte situaties plaats. Buurtbewoners trekken aan de bel en wijkagent Hicham Argani heeft de zaak prioriteit gegeven.

Argani meldt dat hij veel meldingen over de snelheidsmaniakken heeft ontvangen. Daarnaast wordt er vermoedelijk ook drugs verhandeld. ,,Ik ben op deze locatie veel gaan controleren, zowel opvallend als onopvallend. Het is nu aangemerkt als overlastplek en ik ga er een zero tolerantie beleid toepassen”, geeft hij desgevraagd aan.

MELDEN

De wijkagent heeft de bestuurders van de auto’s op beeld. Op zijn Instagram-pagina roept hij de overlastgevers op om zich te melden. ,,Als ik voor vrijdag (23 december - red.) niemand van deze personen zich meldt, kom ik hen thuis een bezoek brengen”, dreigt hij in zijn bericht.

Hij vervolgt: ,,Het is afgelopen met racen op deze plek. Iedereen die hier ook maar denkt dat hij het gaspedaal mag indrukken, kan meteen zijn rijbewijs inleveren. De buurt is het zat en ik ook. Ben verstandig, ook al wonen jullie niet in Boxtel.”